Кот Ларри ждет нового премьера Британии Бернема перед дверью резиденции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем избран новым лидером Лейбористской партии и вступит в должность премьер-министра Великобритании в понедельник.
- Главный мышелов Великобритании, кот Ларри, ждет, когда новый премьер-министр придет в резиденцию на Даунинг-стрит и откроет перед ним дверь.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри ждет, когда вступающий в должность в понедельник новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем приедет в резиденцию и откроет перед ним дверь, чтобы впустить в дом.
В аккаунте Ларри в соцсети X опубликованы фотографии, на которых кот сидит у порога резиденции премьер-министра Великобритании, упорно смотря в закрытую дверь.
"Когда-нибудь все равно придется открыть эту дверь", - гласит надпись к фотографиям.
Ранее глава Национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд заявила, что Бернем избран новым лидером партии. Ожидается, что передача премьерских полномочий состоится в понедельник.
Взятый из приюта кот Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. Уже почти 100 лет, с 1929 года, они имеют официальный статус и получают жалование в размере 100 фунтов стерлингов в год. Самым знаменитым из этой когорты в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при трех премьерах - Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Хамфри скончался в 2008 году, хвостатому долгожителю было около 18 лет.