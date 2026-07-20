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"Бенфика" объявила об аренде Дурана - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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23:41 20.07.2026
"Бенфика" объявила об аренде Дурана

"Бенфика" арендовала Дурана, игравшего за "Зенит" во второй половине сезона

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДжон Дуран
Джон Дуран - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лиссабонская «Бенфика» арендовала колумбийского нападающего Джона Дурана на один сезон с опцией выкупа.
  • Права на Дурана принадлежат саудовскому «Аль-Насру», ранее он был арендован петербургским «Зенитом», за который провел девять матчей и забил два мяча с пенальти.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Лиссабонская "Бенфика" арендовала колумбийского нападающего Джона Дурана, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Срок аренды 22-летнего Дурана, права на которого принадлежат саудовскому "Аль-Насру", составляет один сезон. Соглашение предусматривает опцию выкупа.
Петербургский "Зенит" арендовал Дурана в зимнее трансферное окно. 14 мая клуб объявил, что форвард по личным обстоятельствам покинул расположение команды перед заключительным туром Российской премьер-лиги (РПЛ). За "Зенит" он провел девять матчей во всех турнирах и забил два мяча с пенальти.
Дуран входил в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года, однако не принимал участия в тренировках национальной команды по решению тренерского штаба. Впоследствии он не был включен в окончательную заявку на турнир.
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