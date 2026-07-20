"Бенфика" объявила об аренде Дурана

Петербургский "Зенит" арендовал Дурана в зимнее трансферное окно. 14 мая клуб объявил, что форвард по личным обстоятельствам покинул расположение команды перед заключительным туром Российской премьер-лиги (РПЛ). За "Зенит" он провел девять матчей во всех турнирах и забил два мяча с пенальти.

Дуран входил в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года, однако не принимал участия в тренировках национальной команды по решению тренерского штаба. Впоследствии он не был включен в окончательную заявку на турнир.