"Бенфика" объявила об аренде Дурана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лиссабонская «Бенфика» арендовала колумбийского нападающего Джона Дурана на один сезон с опцией выкупа.
- Права на Дурана принадлежат саудовскому «Аль-Насру», ранее он был арендован петербургским «Зенитом», за который провел девять матчей и забил два мяча с пенальти.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Лиссабонская "Бенфика" арендовала колумбийского нападающего Джона Дурана, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Петербургский "Зенит" арендовал Дурана в зимнее трансферное окно. 14 мая клуб объявил, что форвард по личным обстоятельствам покинул расположение команды перед заключительным туром Российской премьер-лиги (РПЛ). За "Зенит" он провел девять матчей во всех турнирах и забил два мяча с пенальти.
Дуран входил в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года, однако не принимал участия в тренировках национальной команды по решению тренерского штаба. Впоследствии он не был включен в окончательную заявку на турнир.