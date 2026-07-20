Руди Гарсия ушел из сборной Бельгии после ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Бельгии не стала продлевать контракт с главным тренером Руди Гарсией после вылета с чемпионата мира.
- Руди Гарсия поблагодарил команду игроков, спортивного директора и болельщиков за поддержку на чемпионате мира.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сборная Бельгии не стала продлевать контракт с главным тренером Руди Гарсией после вылета с чемпионата мира, сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA).
Соглашение с 62-летним специалистом было рассчитано до 31 июля 2026 года. По итогам чемпионата мира сборная Бельгии уступила победителям турнира испанцам (1:2) в четвертьфинале.
10 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
30’ • Фабиан Руис
88’ • Микель Мерино
41’ • Шарль Де Кетеларе
"После обсуждений с RBFA мы решили не продлевать тот замечательный путь, который мы прошли за последние 18 месяцев. Хочу поблагодарить мою выдающуюся команду игроков, спортивного директора Винсента Маннаерта и болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего этого чемпионата мира. Желаю Бельгии всяческих успехов в продолжении смены поколений, в инициировании которой я с гордостью принимал участие", - заявил Гарсия.
Гарсия был назначен на пост главного тренера сборной Бельгии в феврале 2025 года, сменив Доменико Тедеско. Специалист также возглавлял итальянский "Наполи", французские "Сент-Этьен", "Дижон", "Ле-Ман", "Лилль", "Марсель", "Лион" и саудовский "Аль-Наср".