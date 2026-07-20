Рейтинг@Mail.ru
Руди Гарсия ушел из сборной Бельгии после ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:47 20.07.2026 (обновлено: 16:36 20.07.2026)
Руди Гарсия ушел из сборной Бельгии после ЧМ

Руди Гарсия покинул пост главного тренера сборной Бельгии

© Фото : Соцсети ФК "Аль-Ахль"Тренер Руди Гарсия
Тренер Руди Гарсия - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Соцсети ФК "Аль-Ахль"
Тренер Руди Гарсия. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Бельгии не стала продлевать контракт с главным тренером Руди Гарсией после вылета с чемпионата мира.
  • Руди Гарсия поблагодарил команду игроков, спортивного директора и болельщиков за поддержку на чемпионате мира.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сборная Бельгии не стала продлевать контракт с главным тренером Руди Гарсией после вылета с чемпионата мира, сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA).
Соглашение с 62-летним специалистом было рассчитано до 31 июля 2026 года. По итогам чемпионата мира сборная Бельгии уступила победителям турнира испанцам (1:2) в четвертьфинале.
ЧМ по футболу 2026
10 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Испания
2 : 1
Бельгия
30‎’‎ • Фабиан Руис
88‎’‎ • Микель Мерино
41‎’‎ • Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"После обсуждений с RBFA мы решили не продлевать тот замечательный путь, который мы прошли за последние 18 месяцев. Хочу поблагодарить мою выдающуюся команду игроков, спортивного директора Винсента Маннаерта и болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего этого чемпионата мира. Желаю Бельгии всяческих успехов в продолжении смены поколений, в инициировании которой я с гордостью принимал участие", - заявил Гарсия.
Гарсия был назначен на пост главного тренера сборной Бельгии в феврале 2025 года, сменив Доменико Тедеско. Специалист также возглавлял итальянский "Наполи", французские "Сент-Этьен", "Дижон", "Ле-Ман", "Лилль", "Марсель", "Лион" и саудовский "Аль-Наср".
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Де ла Фуэнте отреагировал на обещание Кукурельи набить тату с лицом тренера
Вчера, 08:41
 
ФутболСпортБельгияРуди ГарсияДоменико ТедескоЧМ по футболу 2026НаполиСент-ЭтьенДижон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Отменен
    П. Кудерметова
    А. Корнеева
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    21.07 21:30
    Уолсолл
    Астон Вилла
  • Футбол
    21.07 22:00
    Ларн
    Црвена Звезда
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала