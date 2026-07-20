Батраков будет выступать за "Локомотив" под десятым номером

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полузащитник Алексей Батраков будет выступать за московский "Локомотив" в сезоне-2026/27 под десятым номером, сообщается на сайте чемпионата России по футболу.

Батракову 21 год. В прошедшем сезоне полузащитник провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. Воспитанник железнодорожников выступает в составе взрослой команды с 2024 года. Также на его счету четыре гола в 12 матчах за сборную России.