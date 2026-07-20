Рейтинг@Mail.ru
Батраков будет выступать за "Локомотив" под десятым номером - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:12 20.07.2026
Батраков будет выступать за "Локомотив" под десятым номером

"Локомотив" дал Батракову десятый номер

© ФК "Локомотив"Алексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© ФК "Локомотив"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Батраков будет выступать за московский «Локомотив» в сезоне-2026/27 под десятым номером.
  • Ранее десятый номер принадлежал нападающему Дмитрию Воробьеву, который перешел в «Краснодар».
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полузащитник Алексей Батраков будет выступать за московский "Локомотив" в сезоне-2026/27 под десятым номером, сообщается на сайте чемпионата России по футболу.
Батраков выступал за "железнодорожников" под номером 83. Ранее десятый номер принадлежал нападающему Дмитрию Воробьеву, который 18 июля перешел в "Краснодар".
Батракову 21 год. В прошедшем сезоне полузащитник провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. Воспитанник железнодорожников выступает в составе взрослой команды с 2024 года. Также на его счету четыре гола в 12 матчах за сборную России.
Футбол. Суперкубок России. Спартак (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Семин объяснил причину поражения "Спартака" в матче с "Зенитом"
19 июля, 17:14
 
ФутболСпортАлексей БатраковЛокомотив (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Отменен
    П. Кудерметова
    А. Корнеева
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    21.07 21:30
    Уолсолл
    Астон Вилла
  • Футбол
    21.07 22:00
    Ларн
    Црвена Звезда
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала