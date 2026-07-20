В ЛНР в воскресенье из-за атаки украинского беспилотника погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Перевальском муниципальном округе ЛНР украинский БПЛА атаковал машину МЧС, один человек погиб, четверо ранены.

В Каменнобродском районе Луганска, Стаханове и Кременском муниципальном округе были атакованы автомобили, в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал машину МЧС в ЛНР, один человек погиб, четверо ранены, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Вчера в Перевальском муниципальном округе украинский БПЛА атаковал машину МЧС , которая возвращалась после тушения пожара. Пострадали 5 сотрудников МЧС, одного из них, к несчастью, не удалось спасти", - написал Пасечник в своем канале в " Максе ".

Кроме того, вечером в воскресенье противник прицельно ударил по легковому автомобилю в Каменнобродском районе Луганска, от полученных травм погиб 29-летний мужчина, сообщил глава республики.