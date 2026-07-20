В ЛНР в воскресенье из-за атаки украинского беспилотника погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Перевальском муниципальном округе ЛНР украинский БПЛА атаковал машину МЧС, один человек погиб, четверо ранены.
- В Каменнобродском районе Луганска, Стаханове и Кременском муниципальном округе были атакованы автомобили, в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал машину МЧС в ЛНР, один человек погиб, четверо ранены, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Кроме того, вечером в воскресенье противник прицельно ударил по легковому автомобилю в Каменнобродском районе Луганска, от полученных травм погиб 29-летний мужчина, сообщил глава республики.
"В Стаханове ВФУ ударили по гражданскому грузовику, ранен 60-летний мужчина. В Кременском муниципальном округе ранения получила 65-летняя женщина", - добавил Пасечник.