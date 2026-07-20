Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР в воскресенье из-за атаки украинского беспилотника погиб человек - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 20.07.2026 (обновлено: 11:40 20.07.2026)
В ЛНР в воскресенье из-за атаки украинского беспилотника погиб человек

Пасечник: в воскресенье в ЛНР из-за атаки украинского беспилотника погиб человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Перевальском муниципальном округе ЛНР украинский БПЛА атаковал машину МЧС, один человек погиб, четверо ранены.
  • В Каменнобродском районе Луганска, Стаханове и Кременском муниципальном округе были атакованы автомобили, в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал машину МЧС в ЛНР, один человек погиб, четверо ранены, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Вчера в Перевальском муниципальном округе украинский БПЛА атаковал машину МЧС, которая возвращалась после тушения пожара. Пострадали 5 сотрудников МЧС, одного из них, к несчастью, не удалось спасти", - написал Пасечник в своем канале в "Максе".
Кроме того, вечером в воскресенье противник прицельно ударил по легковому автомобилю в Каменнобродском районе Луганска, от полученных травм погиб 29-летний мужчина, сообщил глава республики.
"В Стаханове ВФУ ударили по гражданскому грузовику, ранен 60-летний мужчина. В Кременском муниципальном округе ранения получила 65-летняя женщина", - добавил Пасечник.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
В Брянской области при атаке ВСУ погиб водитель пожарной машины
Вчера, 10:06
 
Луганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Леонид ПасечникЛуганскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала