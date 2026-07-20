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Фермеры в Армении перекрыли дорогу из-за проблем со сбытом урожая - РИА Новости, 20.07.2026
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18:59 20.07.2026 (обновлено: 21:38 20.07.2026)
Фермеры в Армении перекрыли дорогу из-за проблем со сбытом урожая

Фермеры в Армении перекрыли трассу в Иран, требуя решить проблемы сбыта урожая

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фермеры в Армении перекрыли международную автотрассу Ереван — Ерасх.
  • Они протестуют из-за проблем с закупкой томатов и огурцов.
  • Как отмечается, через некоторое время они согласились разблокировать дорогу.
ЕРЕВАН, 20 июл — РИА Новости. Фермеры в Армении перекрыли, международную автотрассу Ереван — Ерасх, ведущую в Иран, сообщает сайт news.am.
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"Предприятия не закупают наши помидоры, утверждая, что не смогут экспортировать переработанную продукцию", — заявил онлайн-изданию один из участников акции.

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Как отмечается, министр экономики страны Геворг Папоян обещал решить вопрос с закупками томатов и огурцов, но протестующие по-прежнему жалуются на проблемы. Так, один из жителей Араратской области отметил, что у него на полях остались 60 тонн помидоров, которые перерабатывающие предприятия отказываются покупать.
По данным издания, через некоторое время фермеры согласились разблокировать дорогу.
В конце мая Россельхознадзор признал армянскую плодовоовощную продукцию несоответствующей нормам, а в середине прошлого месяца ввел ограничение на все подкарантинные поставки. Эта мера коснулась и транзита через Россию в государства — члены ЕАЭС.
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В ведомстве отмечали, что неоднократно привлекали внимание Еревана к нарушениям, однако случаи ввоза карантинных объектов не прекратились — в том числе вредителя, способного уничтожить до 70 процентов продукции. Как позже пояснил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения связаны именно с отсутствием эффективного контроля качества и безопасности, а не с политическими решениями.
Премьер Армении Никол Пашинян до этого утверждал, что для фермеров будет открыт рынок Евросоюза. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах упростить торговлю некоторыми армянскими товарами, в частности продуктами агропромышленного комплекса.
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