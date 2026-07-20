Фермеры в Армении перекрыли дорогу из-за проблем со сбытом урожая

Краткий пересказ от РИА ИИ Фермеры в Армении перекрыли международную автотрассу Ереван — Ерасх.

Они протестуют из-за проблем с закупкой томатов и огурцов.

Как отмечается, через некоторое время они согласились разблокировать дорогу.

ЕРЕВАН, 20 июл — РИА Новости. Фермеры в Армении перекрыли, международную автотрассу Ереван — Ерасх, ведущую в Иран, сообщает сайт Фермеры в Армении перекрыли, международную автотрассу Ереван — Ерасх, ведущую в Иран, сообщает сайт news.am

« "Предприятия не закупают наши помидоры, утверждая, что не смогут экспортировать переработанную продукцию", — заявил онлайн-изданию один из участников акции.

Как отмечается, министр экономики страны Геворг Папоян обещал решить вопрос с закупками томатов и огурцов, но протестующие по-прежнему жалуются на проблемы. Так, один из жителей Араратской области отметил, что у него на полях остались 60 тонн помидоров, которые перерабатывающие предприятия отказываются покупать.

По данным издания, через некоторое время фермеры согласились разблокировать дорогу.

В конце мая Россельхознадзор признал армянскую плодовоовощную продукцию несоответствующей нормам, а в середине прошлого месяца ввел ограничение на все подкарантинные поставки. Эта мера коснулась и транзита через Россию в государства — члены ЕАЭС.

В ведомстве отмечали, что неоднократно привлекали внимание Еревана к нарушениям, однако случаи ввоза карантинных объектов не прекратились — в том числе вредителя, способного уничтожить до 70 процентов продукции. Как позже пояснил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения связаны именно с отсутствием эффективного контроля качества и безопасности, а не с политическими решениями.