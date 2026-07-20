Российские пользователи пожаловались на сбои в работе App Store

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские пользователи сообщают о проблемах в работе магазина приложений App Store.
- За понедельник количество жалоб достигло 352, а за воскресенье — 399.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пользователи гаджетов Apple в России сообщают о проблемах в работе магазина приложений App Store, свидетельствую данные сайта "Сбой.рф".
Так, за понедельник количество жалоб достигло 352, а за воскресенье - 399. В частности, пользователи жалуются на проблемы с загрузкой страниц и скачиванием приложений.
Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Чувашии и Ростовской области.