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Российские пользователи пожаловались на сбои в работе App Store - РИА Новости, 20.07.2026
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13:41 20.07.2026 (обновлено: 13:48 20.07.2026)

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе App Store

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкIPhone
IPhone - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские пользователи сообщают о проблемах в работе магазина приложений App Store.
  • За понедельник количество жалоб достигло 352, а за воскресенье — 399.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пользователи гаджетов Apple в России сообщают о проблемах в работе магазина приложений App Store, свидетельствую данные сайта "Сбой.рф".
Так, за понедельник количество жалоб достигло 352, а за воскресенье - 399. В частности, пользователи жалуются на проблемы с загрузкой страниц и скачиванием приложений.
Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Чувашии и Ростовской области.
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