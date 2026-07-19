Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли около 480 военных, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 480 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника... Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Васильковка, Чаплино, Малиновка, Великомихайловка, Просяная Днепропетровской области, Свобода и Зоревка Запорожской области.
"Противник потерял до 480 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18