Продажи билетов на концерт Канье Уэста в Алма-Ате перенесли

АСТАНА, 19 июл - РИА Новости. Продажи билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Алма-Ате перенесли на сутки после протеста футбольного клуба "Кайрат", однако дата самого выступления осталась без изменений - 14 августа, следует из заявления соорганизаторов шоу First Media Group и Freedom Holding.

Концерт Ye на Центральном стадионе Алма-Аты был анонсирован в пятницу. Ожидалось, что эксклюзивная предпродажа ограниченного объема билетов на концерт стартует для пользователей в приложении банка Freedom в 12.00 (10.00 мск) 20 июля и продлится до 21 июля. В тот же день футбольный клуб "Кайрат" заявил, что американский рэпер должен согласовать свое выступление на стадионе с клубом, так как 8 и 15 августа должны пройти домашние матчи, также "Кайрат" не исключил проведение матчей с 11 по 13 августа.

"В свете сложившейся ситуации с футбольным клубом "Кайрат"... начало продажи билетов на концерт Ye переносится на 21 июля, на 12.00... Дата и место проведения концерта остаются без изменений: мероприятие состоится 14 августа на Центральном стадионе в Алматы", - говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что предпродажа билетов на концерт Ye станет доступна для пользователей приложения банка Freedom с 21 по 22 июля. Сообщается, что затем билеты можно будет приобрести также на сайте Ticketon.kz с 23 июля.

"Кайрат" - это команда, которую мы всей душой поддерживаем и которой восхищаемся. Поэтому в настоящее время мы ведем конструктивный диалог, чтобы найти наиболее подходящее решение", - добавили организаторы концерта.

Большой живой концерт Канье Уэста в Алма-Ате должен состоятся впервые, однако исполнитель уже пел в этом городе в отеле Royal Tulip 31 августа 2013 года. Тогда он выступал на свадьбе Айсултана Назарбаева, внука первого президента Казахстана. По данным казахстанских СМИ, гонорар исполнителя за этот частный концерт составил около 3 миллионов долларов.

Ye - это сценическое и юридическое имя американского рэпера, дизайнера и продюсера Канье Уэста (Kanye West). Музыкант начал использовать это слово как псевдоним, а в 2021 году официально изменил свои имя и фамилию в документах. Он исполняет рэп, однако его музыка регулярно выходит за рамки одного жанра, сочетая в себе элементы соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела.