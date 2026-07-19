ВС России предприняли одну из самых массированных атак на цели в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве.
- Среди них предприятия, связанные с выпуском ракет и компонентов для беспилотников.
- Как пишет "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистики с начала СВО.
- Также поражены логистический центр в Киевской области и резервуары с горюче-смазочными материалами в Одесской.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российская армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве, сообщило Минобороны.
Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.
© REUTERS / Thomas PeterДым над Киевом, Украина
© REUTERS / Thomas Peter
Дым над Киевом, Украина
В министерстве уточнили, что военные поразили киевские предприятия:
- "Радионикс" и "Спецоборонмаш"/ГАХК "Артем", связанные с выпуском ракет "Фламинго";
- Киев-90, где создают элементы корпусов и комплектующие для управляемых ракет "Нептун-МД";
- "Оаклайн", отвечающий за производство деталей для БПЛА большой дальности;
- терминал "Новая почта", используемый для хранения продукции двойного назначения и сборки дронов, роботизированных комплексов и средств РЭБ.
В Киевской области атакован логистический центр Тарасовка "Антел Пропертис", где находились комплектующие для производства беспилотников.
Кроме того, под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту Южный в Одесской области. Также сообщалось о взрывах в Изюме Харьковской области и Сумах.
Владимир Зеленский после ударов по Киеву на прошлой неделе признавал, что ВСУ не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты. При этом, по данным Минобороны, туда стянули почти все имеющиеся у Украины западные комплексы противоракетной обороны.
СМИ накануне сообщали, что в ходе субботних ударов по военным целям в Одесской области украинские силы ПВО также не сумели перехватить баллистические ракеты.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие воздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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