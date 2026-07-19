ВС России предприняли одну из самых массированных атак на цели в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве.

Среди них предприятия, связанные с выпуском ракет и компонентов для беспилотников.

Как пишет "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистики с начала СВО.

Также поражены логистический центр в Киевской области и резервуары с горюче-смазочными материалами в Одесской.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российская армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве, сообщило Российская армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве, сообщило Минобороны

Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.

© REUTERS / Thomas Peter Дым над Киевом, Украина © REUTERS / Thomas Peter Дым над Киевом, Украина

В министерстве уточнили, что военные поразили киевские предприятия:

"Радионикс" и "Спецоборонмаш"/ГАХК "Артем", связанные с выпуском ракет "Фламинго";

Киев-90, где создают элементы корпусов и комплектующие для управляемых ракет "Нептун-МД";

"Оаклайн", отвечающий за производство деталей для БПЛА большой дальности;

терминал "Новая почта", используемый для хранения продукции двойного назначения и сборки дронов, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

, где находились комплектующие для производства беспилотников. Киевской области атакован логистический центр Тарасовка "Антел Пропертис"где находились комплектующие для производства беспилотников.

Кроме того, под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту Южный в Одесской области. Также сообщалось о взрывах в Изюме Харьковской области и Сумах.

Владимир Зеленский после ударов по Киеву на прошлой неделе признавал , что ВСУ не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты. При этом, по данным Минобороны, туда стянули почти все имеющиеся у Украины западные комплексы противоракетной обороны.

СМИ накануне сообщали, что в ходе субботних ударов по военным целям в Одесской области украинские силы ПВО также не сумели перехватить баллистические ракеты.