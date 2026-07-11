Зеленский сделал заявление после удара российских военных

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справляется c российскими баллистическими ракетами и вновь обратился к Западу.

В частности, он сообщил, что из шести ракет такого класса, запущенных этой ночью по целям в Киеве, ни одну не удалось сбить.