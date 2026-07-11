Зеленский сделал заявление после удара российских военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справляется c российскими баллистическими ракетами и вновь обратился к Западу.
- В частности, он сообщил, что из шести ракет такого класса, запущенных этой ночью по целям в Киеве, ни одну не удалось сбить.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справляется c российскими баллистическими ракетами и вновь обратился к Западу.
В частности, он сообщил, что из шести ракет такого класса, запущенных этой ночью по целям в Киеве, ни одну не удалось сбить.
"Ожидаем от партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО", — написал он в Telegram-канале.
Глава киевского режима добавил, что надо двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на "Patriot".
Прошедшей ночью в Киеве и Одесской области были атакованы военные объекты. Целями в столице Украины стали предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности, а на юге — объекты портовой инфраструктуры.
Глава киевского режима добавил, что надо двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на "Patriot".
Прошедшей ночью в Киеве и Одесской области были атакованы военные объекты. Целями в столице Украины стали предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности, а на юге — объекты портовой инфраструктуры.