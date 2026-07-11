Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы.
- Там, а также в Одесской области и частях Сумской звучат сирены воздушной тревоги.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
В течение 15 минут появилась информация о повторении таких инцидентов.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице, Одесской области и частях Сумской действует воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18