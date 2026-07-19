ВСУ за сутки потеряли более 340 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 340 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.