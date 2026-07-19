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ВСУ за сутки потеряли более 340 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 19.07.2026
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13:34 19.07.2026 (обновлено: 13:55 19.07.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 340 военных в зоне действий "Центра"

ВСУ за сутки потеряли более 340 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, заняв более выгодные позиции.
  • Нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ.
  • Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 340 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и трех бригад нацгвардии", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новопавловка, Ивановка Днепропетровской области, Нововодяное, Артема, Рубежное, Грузкое, Белозерское, Анновка, Сергеевка, Шевченко и Доброполье Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны РФ.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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