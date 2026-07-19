ВСУ за сутки потеряли более 340 военных в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, заняв более выгодные позиции.
- Нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ.
- Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 340 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и трех бригад нацгвардии", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новопавловка, Ивановка Днепропетровской области, Нововодяное, Артема, Рубежное, Грузкое, Белозерское, Анновка, Сергеевка, Шевченко и Доброполье Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны РФ.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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