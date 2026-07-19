Кубок чемпионата мира по футболу принесли в ложу Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кубок чемпионата мира по футболу принесли в ложу президента США Дональда Трампа.
- Президент США похлопал приз по боку.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Кубок чемпионата мира по футболу принесли в ложу президента США Дональда Трампа, следует из трансляции канала Fox Sports.
На видео видно, как американский лидер похлопал приз по боку.
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Финал между Испанией и Аргентиной проходит в воскресенье в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси.
Аргентинцы являются трехкратными чемпионами мира (1978, 1986, 2022). Это шестой раз в истории, когда действующие чемпионы вышли в финал турнира, защитить титул удавалось только итальянцам (1934, 1938) и бразильцам (1958, 1962). Сборная Испании во второй раз в истории сыграет в финале чемпионата мира, в 2010 году она стала чемпионом.