Трамп заявил, что трудно ставить против Месси

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном победителе финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины, заявил, что трудно делать ставку против аргентинского футболиста Лионеля Месси.