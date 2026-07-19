Трамп заявил, что трудно ставить против Месси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что трудно делать ставку против аргентинского футболиста Лионеля Месси в финале чемпионата мира по футболу.
- Финал чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной проходит в воскресенье в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном победителе финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины, заявил, что трудно делать ставку против аргентинского футболиста Лионеля Месси.
"Я знал, что вы зададите этот вопрос, и много над ним думал. Я не люблю вмешиваться в подобные вещи, хотя с политической точки зрения это не имеет большого значения. Глава Аргентины - мой друг, он проделал потрясающую работу. Но я бы сказал, что трудно ставить против Месси", - сказал Трамп каналу Fox News.
Финал между Испанией и Аргентиной проходит в воскресенье в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси.
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