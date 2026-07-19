Рублев выиграл первый титул в сезоне и 18-й за карьеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде.
- В финале Рублев обыграл итальянца Лусиано Дардери, завоевав первый трофей в текущем сезоне и 18-й за карьеру.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
В финале Рублев, посеянный под первым номером, обыграл итальянца Лусиано Дардери (2-й номер посева) со счетом 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут.
Рублеву 28 лет. Завоеванный трофей стал для него первым в текущем сезоне и 18-м за карьеру. Россиянин идет на 16-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Циципас завоевал первый титул с марта 2025 года
Вчера, 15:07