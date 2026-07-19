Циципас завоевал первый титул с марта 2025 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем турнира категории ATP 250 в швейцарском Гштаде.
- Циципас завоевал 13-й титул на турнирах ATP, обыграв в финале бельгийца Рафаэля Коллиньона.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем турнира категории ATP 250 в швейцарском Гштаде, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
В финале 85-я ракетка мира Циципас обыграл посеянного на турнире под седьмым номером бельгийца Рафаэля Коллиньона со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут.
Циципас завоевал 13-й титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и первый с марта 2025 года. Тогда он выиграл турнир категории ATP 500 в Дубае.