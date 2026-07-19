Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Вольное в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Вольное в Днепропетровской области