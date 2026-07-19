ВС США начали новую серию ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы США начали новые авиаудары по Ирану по указанию верховного главнокомандующего.
- Целью ударов является ослабление способности Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе и наказание Корпуса стражей исламской революции за атаку на американских военнослужащих в Иордании.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по Ирану.
Ранее CENTCOM сообщило о гибели двух военнослужащих в Иордане при отражении иранских атак.
"Сегодня в 18.00 по восточному времени (01.00 мск - ред.) вооруженные силы США по указанию верховного главнокомандующего начали новые авиаудары по Ирану. Удары призваны еще больше ослабить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе, а также незамедлительно наказать Корпус стражей исламской революции, который прошлой ночью атаковал американских военнослужащих в Иордании", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.