Группировка "Восток" при освобождении Вольного уничтожила до взвода ВСУ

Об освобождении населенного пункта ведомство сообщило в воскресенье. Контроль над Вольным установили подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".

Перед штурмом населенного пункта разведчики нашли позиции пулеметных и минометных расчетов, точки запуска БПЛА, артиллерия совместно с операторами ударных беспилотников нанесла по позициям противника огневое поражение. Штурмовики прорвали оборону противника, зачистили населенный пункт и закрепились на достигнутом рубеже.