Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Восток» установили контроль над населенным пунктом Вольное в Днепропетровской области.
- В ходе освобождения Вольного было уничтожено до взвода живой силы ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексакоптера типа «Баба-яга».
- Освобождение Вольного позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на новом рубеже и создало условия для дальнейшего продвижения.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" при освобождении Вольного в Днепропетровской области уничтожила до взвода ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении населенного пункта ведомство сообщило в воскресенье. Контроль над Вольным установили подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
Перед штурмом населенного пункта разведчики нашли позиции пулеметных и минометных расчетов, точки запуска БПЛА, артиллерия совместно с операторами ударных беспилотников нанесла по позициям противника огневое поражение. Штурмовики прорвали оборону противника, зачистили населенный пункт и закрепились на достигнутом рубеже.
"В результате уничтожено до взвода живой силы ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексакоптера типа "Баба-яга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что освобождение Вольного позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области и создало условия для дальнейшего продвижения на этом участке.
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