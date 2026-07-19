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Группировка "Восток" при освобождении Вольного уничтожила до взвода ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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14:06 19.07.2026 (обновлено: 14:23 19.07.2026)
Группировка "Восток" при освобождении Вольного уничтожила до взвода ВСУ

Минобороны: российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки «Восток» установили контроль над населенным пунктом Вольное в Днепропетровской области.
  • В ходе освобождения Вольного было уничтожено до взвода живой силы ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексакоптера типа «Баба-яга».
  • Освобождение Вольного позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на новом рубеже и создало условия для дальнейшего продвижения.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" при освобождении Вольного в Днепропетровской области уничтожила до взвода ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении населенного пункта ведомство сообщило в воскресенье. Контроль над Вольным установили подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
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Перед штурмом населенного пункта разведчики нашли позиции пулеметных и минометных расчетов, точки запуска БПЛА, артиллерия совместно с операторами ударных беспилотников нанесла по позициям противника огневое поражение. Штурмовики прорвали оборону противника, зачистили населенный пункт и закрепились на достигнутом рубеже.
"В результате уничтожено до взвода живой силы ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексакоптера типа "Баба-яга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что освобождение Вольного позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области и создало условия для дальнейшего продвижения на этом участке.
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