Дуду Родригес перешел в "Акрон" из греческого "Ариса" на правах аренды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразильский нападающий Дуду Родригес перешел в тольяттинский «Акрон» из греческого «Ариса» на правах аренды до конца сезона-2026/27 с опцией выкупа.
- Спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой отметил, что Дуду — левоногий вингер с хорошими скоростными качествами и поставленными кроссом и ударом, и что формат сделки оптимален для клуба.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бразильский нападающий Дуду Родригес перешел в тольяттинский "Акрон" из греческого "Ариса" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба.
Аренда бразильца рассчитана до конца сезона-2026/27. Соглашение включает в себя опцию выкупа.
"Дуду - левоногий вингер, способный сыграть на обоих флангах. Он обладает хорошими скоростными качествами, поставленными кроссом и ударом. Игрок уже адаптирован к европейскому футболу и хорошо говорит на английском языке. Формат сделки по футболисту является оптимальным для "Акрона": мы сможем оформить полноценный трансфер Дуду, если он хорошо проявит себя в российском чемпионате", - заявил спортивный директор "Акрона" Алексей Буртовой.
Дуду Родригесу 24 года, он является воспитанником бразильского "Ботафого". За "Арис" провел 32 встречи и забил шесть мячей. В составе греческого клуба и болгарской команды "Черно море" играл в квалификации Лиги конференций.