"Крылья Советов" расстались с аргентинским легионером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аргентинский защитник Гонсало Рекена покинул самарские "Крылья Советов" после досрочного прекращения аренды.
- Клуб смог договориться о расторжении контракта с футболистом на выгодных условиях, без выплаты компенсаций.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аргентинский защитник Гонсало Рекена покинул самарские "Крылья Советов" после досрочного прекращения аренды, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Футболист присоединился к "Крыльям Советов" в феврале, перейдя из аргентинского "Институто" на правах аренды до конца 2026 года.
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"В межсезонье одна из задач клуба - это не только усиление состава, но и поиск решений по игрокам, на которых не рассчитывает тренерский штаб. Здесь и спортивная составляющая, и эффективная экономика клуба. Нам удалось договориться о досрочном прекращении аренды футболиста и расторжении контракта с ним на выгодных для нашего клуба условиях, без выплаты компенсаций. Благодарим клуб "Институто" и сторону футболиста за конструктивные переговоры", - заявил генеральный директор клуба Тархан Джабраилов.
За самарскую команду 23-летний Рекена провел три матча в различных турнирах и не отметился результативными действиями.