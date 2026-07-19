Российская команда по Dota 2 победила в финале Кубка мира по киберспорту

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская команда по Dota 2 Pvision обыграла BB Team в финале Кубка мира по киберспорту (Esports World Cup, EWC).

Pvision одержала победу со счетом 3-1 по картам.

За первое место Pvision получит 750 тысяч долларов, призовые BB Team составили 340 тысяч долларов.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская команда по Dota 2 Pvision обыграла своих соотечественников из BB Team в финале Кубка мира по киберспорту (Esports World Cup, EWC) с призовым фондом в размере 2 миллионов долларов.

В решающем матче Pvision одержала победу со счетом 3-1 по картам. За команду выступают Алан Satanic Галлямов, Евгений Noticed Игнатенко, Эдгар 9Class Налтакян, Андрей Dukalis Куропаткин (все - Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина).

BB Team представляли Илья Kiritych Ульянов, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все - Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия).

Pvision впервые участвовала в Кубке мира по киберспорту. За первое место российский коллектив получит 750 тысяч долларов. Для BB Team второе место стало наивысшим достижением на турнире, до этого команда ни разу не занимала место выше шестого. Призовые коллектива составили 340 тысяч долларов.

Ранее в воскресенье в матче за третье место российская команда Team Yandex обыграла китайский коллектив Vici Gaming со счетом 2-0 по картам и заработала 200 тысяч долларов.