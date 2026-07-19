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Путин в Кремле встретился с главой МИД КНДР - РИА Новости, 19.07.2026
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18:12 19.07.2026 (обновлено: 19:52 19.07.2026)
Путин в Кремле встретился с главой МИД КНДР

Путин в Кремле проводит встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
  • Путин отметил развитие отношений Москвы и Пхеньяна по всем направлениям и выразил признательность КНДР за поддержку СВО.
  • Цой Сон Хи подчеркнула, что КНДР продолжит поддерживать усилия России по отстаиванию суверенитета и интересов безопасности.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
Он отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна развиваются по всем направлениям, и еще раз выразил признательность КНДР за поддержку СВО.
«
"Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российский Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками", — сказал глава государства.
Цой Сон Хи со своей стороны подчеркнула, что КНДР и дальше будет поддерживать усилия России по отстаиванию суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности и устранению первопричин кризиса на Украине.
Министр передала российскому лидеру привет от Ким Чен Ына. Путин в ответ попросил передать корейскому коллеге наилучшие пожелания, добавив, что высоко ценит сложившееся между ними взаимопонимание и дружеские отношения. Кроме того, он поздравил КНДР с предстоящей 73-й годовщиной победы в Корейской войне.
Во встрече также участвовали глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
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