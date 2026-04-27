Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын рассказал о подвиге корейских военных в Курской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 27.04.2026 (обновлено: 18:04 27.04.2026)
Ким Чен Ын рассказал о подвиге корейских военных в Курской области

Ким Чен Ын: военные КНДР в Курской области не сдавались в плен, выбирая смерть

© Фото : ЦТАКПредседатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото : ЦТАК
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ким Чен Ын назвал героями солдат Корейской народной армии, которые в ходе операции в Курской области РФ подрывали себя гранатами, чтобы сохранить воинскую честь и не попасть в плен.
  • Он также отметил, что даже на чужбине герои КНДР ни на минуту не забывали о родине.
СЕУЛ, 27 апр - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал героями солдат Корейской народной армии (КНА), которые в ходе операции в Курской области РФ предпочли погибнуть, а не сдаться в плен, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидер КНДР приняли участие в церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Музей расположен на улице Новых Звезд, получившей название в честь воинов, отдавших жизнь в боях в Курской области. По другую сторону улицы возведен жилой квартал для семей погибших и отличившихся военнослужащих КНА.
Андрей Белоусов, Вячеслав Володин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Не только герои, которые, чтобы сохранить великую честь, без колебаний выбирали путь... самоубийства, но и те, кто падал, стремительно бросаясь в атаку на передовой... все они не могут быть названы иначе как верные воины партии, патриоты", - заявил Ким Чен Ын на церемонии открытия мемориала.
Он отметил, что даже на чужбине герои КНДР ни на минуту не забывали о родине.
Ранее Центральное телевидение КНДР в репортаже о корейских военных в Курской области рассказывало в том числе о двух солдатах КНА, 20-летнем Юн Чон Хёке и 19-летнем У Ви Хёке: попав в окружение, они пожертвовали жизнью, чтобы не сдаваться врагу. Еще один военный, 22-летний Ли Кван Ын, получив ранение, покончил с собой, когда увидел, что спешащие ему на помощь товарищи попали под вражеский обстрел.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Лидер КНДР Ким Чен Ын выступает на церемонии завершения строительства Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
В миреКурская областьКНДРРоссияВалерий ГерасимовКим Чен ЫнВооруженные силы УкраиныКорейская народная армияГосдума РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала