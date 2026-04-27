Ким Чен Ын рассказал о подвиге корейских военных в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
СЕУЛ, 27 апр - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал героями солдат Корейской народной армии (КНА), которые в ходе операции в Курской области РФ предпочли погибнуть, а не сдаться в плен, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидер КНДР приняли участие в церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Музей расположен на улице Новых Звезд, получившей название в честь воинов, отдавших жизнь в боях в Курской области. По другую сторону улицы возведен жилой квартал для семей погибших и отличившихся военнослужащих КНА.
"Не только герои, которые, чтобы сохранить великую честь, без колебаний выбирали путь... самоубийства, но и те, кто падал, стремительно бросаясь в атаку на передовой... все они не могут быть названы иначе как верные воины партии, патриоты", - заявил Ким Чен Ын на церемонии открытия мемориала.
Он отметил, что даже на чужбине герои КНДР ни на минуту не забывали о родине.
Ранее Центральное телевидение КНДР в репортаже о корейских военных в Курской области рассказывало в том числе о двух солдатах КНА, 20-летнем Юн Чон Хёке и 19-летнем У Ви Хёке: попав в окружение, они пожертвовали жизнью, чтобы не сдаваться врагу. Еще один военный, 22-летний Ли Кван Ын, получив ранение, покончил с собой, когда увидел, что спешащие ему на помощь товарищи попали под вражеский обстрел.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.