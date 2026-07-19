В Петербурге задержали 17-летнюю помощницу телефонных мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге задержали 17-летнюю участницу мошеннической схемы с хищением денег под видом обыска.
- Злоумышленники похитили ювелирные украшения и деньги в общей сумме около 6,8 миллиона рублей из двух квартир.
- Похищенное имущество частично изъято, в отношении задержанной избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Семнадцатилетняя участница мошеннической схемы с хищением денег под видом обыска задержана в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
"Семнадцатого июля в полицию Красносельского района обратилась 44-летняя женщина, проживающая на улице Маршала Захарова, с заявлением о том, что накануне ее 18-летнему сыну звонили неизвестные и под предлогом проведения обыска убедили оставить в кустах у подъезда ключи от его квартиры на проспекте Героев", - рассказали в пресс-службе.
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Также звонившие сообщили, что юноша должен открыть дверь квартиры, где проживает его мать.
В результате из двух квартир злоумышленники похитили ювелирные украшения, а также деньги в общей сумме около 6,8 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
"Восемнадцатого июля в 10.00 у дома 60 по улице Бабушкина в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районного угрозыска совместно с коллегами из главка по подозрению в совершении указанного преступления задержана неработающая 17-летняя помощница телефонных мошенников", - сообщает пресс-служба ГУ МВД.
В пресс-службе добавили, что похищенное имущество частично изъято. В отношении девушки избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
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