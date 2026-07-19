МЧС продолжает поиск двух человек, которых унесло в Ладожское озеро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Двенадцать человек, которых из-за сильного ветра на лодках вынесло в акваторию Ладожского озера, эвакуируют в Ленинградской области, двоих еще ищут, сообщает региональное ГУМЧС РФ.