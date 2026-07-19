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МЧС продолжает поиск двух человек, которых унесло в Ладожское озеро - РИА Новости, 19.07.2026
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23:54 19.07.2026
МЧС продолжает поиск двух человек, которых унесло в Ладожское озеро

В Ладожском озере спасли 14 человек, которых унесло ветром, двоих еще ищут

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа из 14 человек, включая пятерых детей, вышла на лодках из Приозерска и из-за сильного ветра была вынесена в акваторию Ладожского озера.
  • Двенадцать человек эвакуированы, двоих продолжают искать.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Двенадцать человек, которых из-за сильного ветра на лодках вынесло в акваторию Ладожского озера, эвакуируют в Ленинградской области, двоих еще ищут, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
По данным ведомства, группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера.
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"Двенадцать человек в безопасности. Двоих человек еще ищут", - говорится в сообщении.
Эвакуацию проводят спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области города Приозерск, также привлечены добровольцы.
По информации ведомства, среди эвакуированных пятеро детей.
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ПроисшествияЛадожское озероЛенинградская областьПриозерск
 
 
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