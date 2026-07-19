МЧС продолжает поиск двух человек, которых унесло в Ладожское озеро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа из 14 человек, включая пятерых детей, вышла на лодках из Приозерска и из-за сильного ветра была вынесена в акваторию Ладожского озера.
- Двенадцать человек эвакуированы, двоих продолжают искать.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Двенадцать человек, которых из-за сильного ветра на лодках вынесло в акваторию Ладожского озера, эвакуируют в Ленинградской области, двоих еще ищут, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
По данным ведомства, группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера.
"Двенадцать человек в безопасности. Двоих человек еще ищут", - говорится в сообщении.
Эвакуацию проводят спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области города Приозерск, также привлечены добровольцы.
По информации ведомства, среди эвакуированных пятеро детей.