Овечкин заявил, что "Динамо" не отдаст Тюкавина "Зениту"

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что московское «Динамо» не отпустит Константина Тюкавина в петербургский «Зенит».

Ранее СМИ сообщали о заинтересованности «Зенита» в трансфере Тюкавина, и сам форвард отмечал, что решение о возможном переходе примет руководство «Динамо».

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, комментируя информацию о возможном трансфере нападающего Константина Тюкавина из московского "Динамо" в петербургский "Зенит", заявил, что столичная команда не отпустит футболиста.

Ранее СМИ сообщали о заинтересованности " Зенита " в трансфере Тюкавина . Сам форвард в июне отмечал, что решение о возможном переходе в клуб из Санкт-Петербурга примет руководство "Динамо".

"Мы, кстати, хотим забрать одного динамовца в "Зенит". Ты расстроишься?" - спросил заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин в разговоре с Овечкиным в выпуске FONtour.

"Я знаю, да. Не отдадут", - заявил Овечкин.

На вопрос о том, является ли ответ Овечкина инсайдом, хоккеист ответил утвердительно.