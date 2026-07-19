Овечкин заявил, что "Динамо" не отдаст Тюкавина "Зениту"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что московское «Динамо» не отпустит Константина Тюкавина в петербургский «Зенит».
- Ранее СМИ сообщали о заинтересованности «Зенита» в трансфере Тюкавина, и сам форвард отмечал, что решение о возможном переходе примет руководство «Динамо».
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, комментируя информацию о возможном трансфере нападающего Константина Тюкавина из московского "Динамо" в петербургский "Зенит", заявил, что столичная команда не отпустит футболиста.
"Мы, кстати, хотим забрать одного динамовца в "Зенит". Ты расстроишься?" - спросил заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин в разговоре с Овечкиным в выпуске FONtour.
"Я знаю, да. Не отдадут", - заявил Овечкин.
На вопрос о том, является ли ответ Овечкина инсайдом, хоккеист ответил утвердительно.
Тюкавину 24 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.