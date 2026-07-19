Олисе побил рекорд Пеле по голевым передачам на одном чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий сборной Франции Майкл Олисе превзошел рекорд Пеле по количеству голевых передач на одном чемпионате мира.

Олисе отдал седьмую голевую передачу на текущем мировом первенстве, дважды ассистировав Килиану Мбаппе в матче за бронзу против сборной Англии.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Майкл Олисе превзошел рекорд трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле по количеству голевых передач на одном мировом первенстве.

Сборная Франции в Майами встречается с командой Англии в матче за бронзу чемпионата мира. Олисе дважды ассистировал на Килиана Мбаппе (48-я и 66-я минуты).

Для Олисе второй ассист стал седьмым на текущем мировом первенстве. Он превзошел рекорд, установленный Пеле на чемпионате мира 1970 года.