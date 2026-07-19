Олисе повторил рекорд Пеле по голевым передачам на одном чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий сборной Франции Майкл Олисе отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе в матче за бронзу чемпионата мира против команды Англии.

Голевая передача стала шестой для Олисе на текущем мировом первенстве, что позволило ему сравняться с Пеле по количеству голевых передач на одном чемпионате мира.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Майкл Олисе сравнялся с трехкратным чемпионом мира по футболу бразильцем Пеле по количеству голевых передач на одном мировом первенстве.

Сборная Франции в Майами встречается с командой Англии в матче за бронзу чемпионата мира. Олисе на 48-й минуте отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе.

Для Олисе этот ассист стал шестым на текущем мировом первенстве. Он повторил рекорд, установленный Пеле на чемпионате мира 1970 года.