Олисе повторил рекорд Пеле по голевым передачам на одном чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Франции Майкл Олисе отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе в матче за бронзу чемпионата мира против команды Англии.
- Голевая передача стала шестой для Олисе на текущем мировом первенстве, что позволило ему сравняться с Пеле по количеству голевых передач на одном чемпионате мира.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Майкл Олисе сравнялся с трехкратным чемпионом мира по футболу бразильцем Пеле по количеству голевых передач на одном мировом первенстве.
Сборная Франции в Майами встречается с командой Англии в матче за бронзу чемпионата мира. Олисе на 48-й минуте отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе.
Для Олисе этот ассист стал шестым на текущем мировом первенстве. Он повторил рекорд, установленный Пеле на чемпионате мира 1970 года.
Олисе 24 года, он является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года и бронзовым призером Лиги наций - 2024/25. На клубном уровне француз представляет мюнхенскую "Баварию", с которой он стал двукратным чемпионом Бундеслиги, выиграл Кубок и Суперкубок Германии.