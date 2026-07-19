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Минпросвещения предложило изменить порядок проведения олимпиады школьников - РИА Новости, 19.07.2026
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02:20 19.07.2026
Минпросвещения предложило изменить порядок проведения олимпиады школьников

Ответственность за нарушения правил Всероссийской олимпиады могут ужесточить

CC BY 4.0 / пресс-служба Минпросвещения России / Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада школьников - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
CC BY 4.0 / пресс-служба Минпросвещения России /
Всероссийская олимпиада школьников . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения РФ предложило внести изменения в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, включая лишение победителей и призеров предыдущего сезона автоматического прохода на определенные этапы.
  • С 1 сентября 2027 года победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться автоматического прохода на муниципальный, региональный и заключительный этапы и начать свой олимпиадный путь со школьного этапа.
  • Предлагается ужесточить ответственность за нарушения правил, включая запрет на дальнейшее участие в олимпиаде по любому общеобразовательному предмету в текущем году для школьников, удаленных за нарушение порядка.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ предложило внести изменения в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, в частности, лишить победителей и призеров предыдущего сезона автоматического прохода на муниципальный, региональный и заключительный этапы, а также ужесточить ответственность за нарушения правил.
"С 1 сентября 2026 года во Всероссийской олимпиаде школьников произойдут изменения. Проект приказа… в настоящее время опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Уточняется, что одно из предложенных изменений касается недопущения повторного участия в соответствующем этапе олимпиады текущего учебного года по одному и тому же предмету одного и того же участника. Это ограничение лишит возможности недобросовестных участников переходить из одного региона в другой, надеясь показать лучший результат.
Кроме того, с 1 сентября 2027 года победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться автоматического прохода на муниципальный, региональный и заключительный этапы. Им придется начинать свой олимпиадный путь со школьного этапа.
"В случае, если участник хочет повторно получить бонусы за победу в финале олимпиады, то как и в любом другом соревновании / интеллектуальном состязании, он должен получить это право, соревнуясь в текущем учебном году, а не используя свои прежние заслуги", - говорится в сообщении.
Так, например, сейчас "автопроходчики" ежегодно составляют треть от общего числа приглашенных на заключительный этап участников.
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Также предполагается, что школьник, удаленный за нарушение порядка проведения олимпиады, будет лишен права дальнейшего участия в ней по любому общеобразовательному предмету в текущем году.
"Данное изменение было предложено в целях повышения академической честности при проведении олимпиады. Ранее, если участник нарушал порядок проведения ВсОШ, например, использовал средства связи при выполнении заданий соревновательных туров (телефон), то его результат аннулировался и он лишался права участия в олимпиаде по данному предмету в текущем году", - отметили в пресс-службе ведомства.
В Минпросвещения добавили, что ранее в порядке проведения олимпиады был предусмотрен запрет на использование средств связи в местах выполнения заданий регионального и заключительного этапов. В новой редакции запрет распространяется на все этапы. Более того, предлагается расширить перечень запрещенных средств хранения и передачи информации и включить в него, например, микронаушники.
Также отмечается, что в новой редакции признание результата перепроверки Центральной предметно-методической комиссией станет обязательным. Данная мера введена для повышения качества проверки в регионах.
Предлагаемые изменения в настоящий момент находятся на обсуждении, по результатам которого будет принято решение о целесообразности их включения в действующий порядок.
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