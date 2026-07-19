Очереди на вход на игру финала ЧМ растянулись на часы и сотни метров

Краткий пересказ от РИА ИИ Очереди на вход на стадион, где пройдет финал ЧМ по футболу, растянулись на сотни метров.

Ожидание в очереди длится более двух с половиной часов из-за усиленных мер безопасности в связи с присутствием мировых лидеров.

ИСТ-РАТЕРФОРД (штат Нью-Джерси, США), 19 июл - РИА Новости. Очереди на вход на стадион, где пройдет игра финала ЧМ по футболу, растянулись на часы и сотни метров, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в финале турнира Испания сыграет с Аргентиной . Игра начнется в 15.00 (22.00 мск).

Очереди на вход на стадион - как для журналистов, так и для зрителей с билетами, - растянулись на сотни метров.

Некоторые журналисты поделились с РИА Новости, что стоят в очереди уже больше 2,5 часов, но пока так и не добрались до пункта досмотра.