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Очереди на вход на игру финала ЧМ растянулись на часы и сотни метров - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
19:37 19.07.2026 (обновлено: 20:13 19.07.2026)
Очереди на вход на игру финала ЧМ растянулись на часы и сотни метров

Очереди на вход на стадион, где пройдет финал ЧМ, растянулись на сотни метров

© Фотография из соцсетейМяч финала и трофей ЧМ-2026
Мяч финала и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фотография из соцсетей
Мяч финала и трофей ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очереди на вход на стадион, где пройдет финал ЧМ по футболу, растянулись на сотни метров.
  • Ожидание в очереди длится более двух с половиной часов из-за усиленных мер безопасности в связи с присутствием мировых лидеров.
ИСТ-РАТЕРФОРД (штат Нью-Джерси, США), 19 июл - РИА Новости. Очереди на вход на стадион, где пройдет игра финала ЧМ по футболу, растянулись на часы и сотни метров, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в финале турнира Испания сыграет с Аргентиной. Игра начнется в 15.00 (22.00 мск).
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Очереди на вход на стадион - как для журналистов, так и для зрителей с билетами, - растянулись на сотни метров.
Некоторые журналисты поделились с РИА Новости, что стоят в очереди уже больше 2,5 часов, но пока так и не добрались до пункта досмотра.
В дни рядовых игр ожидание в очереди длилось не более получаса. В этот раз на игре ожидаются президент США Дональд Трамп и другие лидеры стран, включая короля и премьер-министра Испании, а также президента Мексики. В связи с этим усилены меры безопасности.
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