В Минздраве назвали возраст, когда заканчивается молодость

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Согласно классификации ВОЗ, молодой возраст заканчивается в 45 лет.
- Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Молодость, согласно классификации ВОЗ, заканчивается в 45 лет, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
"Официально молодой возраст заканчивается по классификации ВОЗ в 45 лет. Поэтому, если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет", — сказала она.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости заявил, что возраст молодежи в стране необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности.
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