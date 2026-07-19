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В Минздраве назвали возраст, когда заканчивается молодость - РИА Новости, 19.07.2026
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04:32 19.07.2026 (обновлено: 05:30 19.07.2026)
В Минздраве назвали возраст, когда заканчивается молодость

Гериатр Ткачева: возраст молодежи по классификации ВОЗ заканчивается в 45 лет

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМолодые люди танцуют в фонтане в парке 300-летия Санкт-Петербурга
Молодые люди танцуют в фонтане в парке 300-летия Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Молодые люди танцуют в фонтане в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Согласно классификации ВОЗ, молодой возраст заканчивается в 45 лет.
  • Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Молодость, согласно классификации ВОЗ, заканчивается в 45 лет, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
"Официально молодой возраст заканчивается по классификации ВОЗ в 45 лет. Поэтому, если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет", — сказала она.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости заявил, что возраст молодежи в стране необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности.
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ОбществоРоссияОльга ТкачеваГеннадий ОнищенкоВОЗРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
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