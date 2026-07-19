Минздрав рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на склад в Подмосковье

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В больницах остаются 40 пострадавших при вчерашней атаке ВСУ на склад Wildberries в Электростали, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"На лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава находятся 40 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье", — рассказал он.

Кузнецов уточнил, что состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, а остальных — как средней степени тяжести. За амбулаторной помощью обратились 29 человек.