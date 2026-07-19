Минздрав рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на склад в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В больницах остаются 40 пострадавших при атаке на склад Wildberries в Электростали, сообщил помощник министра здравоохранения.
- Состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, а остальных — средней степени тяжести.
- Госпитализация потребовалась и 22 раненым при ударе по логистическому центру в Котовске, восемь из них в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В больницах остаются 40 пострадавших при вчерашней атаке ВСУ на склад Wildberries в Электростали, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
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"На лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава находятся 40 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье", — рассказал он.
Кузнецов уточнил, что состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, а остальных — как средней степени тяжести. За амбулаторной помощью обратились 29 человек.
Помощник Михаила Мурашко также отметил, что госпитализация потребовалась 22 раненым при ударе противника по складу Wildberries в Котовске, восемь из них в тяжелом состоянии. Десять человек доставили на лечение в Москву.
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, работу координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.
Ночью в субботу украинские дроны атаковали склады Wildberries в Электростали и Котовске. В Подмосковье погиб один человек, а в Тамбовской области — семь.
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