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Минздрав рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на склад в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2026
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09:39 19.07.2026 (обновлено: 16:52 19.07.2026)
Минздрав рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на склад в Подмосковье

Минздрав: 40 пострадавших при атаке на склад в Подмосковье находятся в больницах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой помощи
Работа станции скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В больницах остаются 40 пострадавших при атаке на склад Wildberries в Электростали, сообщил помощник министра здравоохранения.
  • Состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, а остальных — средней степени тяжести.
  • Госпитализация потребовалась и 22 раненым при ударе по логистическому центру в Котовске, восемь из них в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В больницах остаются 40 пострадавших при вчерашней атаке ВСУ на склад Wildberries в Электростали, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
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"На лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава находятся 40 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье", — рассказал он.

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Кузнецов уточнил, что состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, а остальных — как средней степени тяжести. За амбулаторной помощью обратились 29 человек.
Помощник Михаила Мурашко также отметил, что госпитализация потребовалась 22 раненым при ударе противника по складу Wildberries в Котовске, восемь из них в тяжелом состоянии. Десять человек доставили на лечение в Москву.
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, работу координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.
Ночью в субботу украинские дроны атаковали склады Wildberries в Электростали и Котовске. В Подмосковье погиб один человек, а в Тамбовской области — семь.
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