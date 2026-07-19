Краткий пересказ от РИА ИИ Лионель Месси стал первым футболистом, вышедшим в стартовом составе в трех финалах чемпионатов мира.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании проходит в воскресенье в Нью-Йорке.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым в истории футболистом, вышедшим в стартовом составе в трех финалах чемпионатов мира.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании проходит в воскресенье в Нью-Йорке. Месси вышел на поле с первых минут. Ранее он отыграл целиком финальные матчи чемпионатов мира 2014 и 2022 годов.

Также аргентинец стал вторым футболистом в истории, сыгравшим в трех в финалах. Ранее это достижение покорилось бразильцу Кафу, который в финале турнира 1994 года вышел на замену, а решающие матчи в 1998 и 2002 годах отыграл целиком. Вместе с Кафу трижды до финала доходил форвард Роналдо, который финал турнира 1994 года провел на скамейке запасных. Единственный в истории трехкратный чемпион мира Пеле не принял участия в финале мирового первенства 1962 года из-за травмы.