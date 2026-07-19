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Мбаппе уверен, что Месси забьет в финале ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
08:52 19.07.2026
Мбаппе уверен, что Месси забьет в финале ЧМ-2026

Мбаппе уверен, что Месси забьет в финале ЧМ-2026 и догонит его по числу мячей

© FIFAКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© FIFA
Килиан Мбаппе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе выразил уверенность в том, что Лионель Месси забьет в финале чемпионата мира и как минимум догонит его по числу мячей на мировых первенствах.
  • Англичане обыграли французов со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года.
  • Победитель чемпионата мира определится 19 июля в матче между сборными Испании и Аргентины.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рекордсмен по голам на чемпионатах мира французский нападающий Килиан Мбаппе выразил уверенность в том, что аргентинец Лионель Месси забьет в финале турнира против сборной Испании и как минимум догонит его по числу мячей на мировых первенствах.
В субботу англичане обыграли французов со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года. Мбаппе забил мячи на 48-й и 66-й минутах. На счету форварда 22 гола на мировых первенствах, что является рекордным результатом. Месси забил 21 гол. Мбаппе потребовалось 22 матча, аргентинцу - 32.
«
"Чемпионат мира выводит тебя на совершенно другой уровень. Но я бы предпочел не становиться лучшим бомбардиром в истории турнира и сыграть в финале. Сейчас я не думаю в первую очередь о рекорде. Я уже говорил: Месси постоянно забивает. Уверен, в финале он тоже отличится. Что касается меня, то я просто стараюсь каждый раз помогать команде. Очевидно, когда ты забиваешь так много голов, это что-то значит", - приводит слова Мбаппе Fox Sports.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Победитель турнира определится 19 июля по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины.
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ФутболСпортИспанияСШАКанадаЧМ по футболу 2026Килиан МбаппеЛионель Месси
 
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