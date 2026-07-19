Мбаппе уверен, что Месси забьет в финале ЧМ-2026

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рекордсмен по голам на чемпионатах мира французский нападающий Килиан Мбаппе выразил уверенность в том, что аргентинец Лионель Месси забьет в финале турнира против сборной Испании и как минимум догонит его по числу мячей на мировых первенствах.