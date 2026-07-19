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Мбаппе догнал Месси в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
01:21 19.07.2026 (обновлено: 01:34 19.07.2026)
Мбаппе догнал Месси в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира

Мбаппе сравнялся с Месси по числу голов на чемпионатах мира по футболу

© REUTERS / Claudia GrecoКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Claudia Greco
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе догнал Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира по футболу, забив 21 гол.
  • Сборная Франции встречается с командой Англии в матче за бронзу чемпионата мира, проигрывая со счетом 1:4 после гола Мбаппе на 48-й минуте.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе догнал аргентинца Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира по футболу.
Сборная Франции в субботу в Майами встречается с командой Англии в матче за бронзу чемпионата мира. Мбаппе забил мяч на 48-й минуте. Его команда уступает со счетом 1:4.
Теперь на счету Мбаппе и Месси по 21 голу на чемпионатах мира, что является рекордным результатом. Мбаппе на это потребовалось 22 матча, Месси - 32. Далее в списке лучших бомбардиров в истории турнира идут немец Мирослав Клозе (16), бразилец Роналдо (15), немец Герд Мюллер (14).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Победитель турнира определится 19 июля по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины.
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