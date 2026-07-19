Краткий пересказ от РИА ИИ Килиан Мбаппе догнал Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира по футболу, забив 21 гол.

Сборная Франции встречается с командой Англии в матче за бронзу чемпионата мира, проигрывая со счетом 1:4 после гола Мбаппе на 48-й минуте.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе догнал аргентинца Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира по футболу.

Сборная Франции в субботу в Майами встречается с командой Англии в матче за бронзу чемпионата мира. Мбаппе забил мяч на 48-й минуте. Его команда уступает со счетом 1:4.

Теперь на счету Мбаппе и Месси по 21 голу на чемпионатах мира, что является рекордным результатом. Мбаппе на это потребовалось 22 матча, Месси - 32. Далее в списке лучших бомбардиров в истории турнира идут немец Мирослав Клозе (16), бразилец Роналдо (15), немец Герд Мюллер (14).