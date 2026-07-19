Сборная Аргентины потеряла основного защитника по ходу финала ЧМ

Финал проходит в воскресенье в Нью-Йорке, счет не открыт - 0:0.

Мартинес на 41-й минуте получил первую желтую карточку в матче, а спустя несколько минут он сел на газон в своей штрафной, ему потребовалась замена. Вместо Мартинеса на поле на 44-й минуте вышел Николас Отаменди.