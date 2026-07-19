Сборная Аргентины потеряла основного защитника по ходу финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес получил повреждение в первом тайме финального матча чемпионата мира против команды Испании.
- На 44-й минуте вместо Мартинеса на поле вышел Николас Отаменди.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес получил повреждение в первом тайме финального матча чемпионата мира против команды Испании.
Финал проходит в воскресенье в Нью-Йорке, счет не открыт - 0:0.
Мартинес на 41-й минуте получил первую желтую карточку в матче, а спустя несколько минут он сел на газон в своей штрафной, ему потребовалась замена. Вместо Мартинеса на поле на 44-й минуте вышел Николас Отаменди.
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