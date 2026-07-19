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Украинские беспилотники атаковали оптовый рынок в Луганске - РИА Новости, 19.07.2026
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13:14 19.07.2026
Украинские беспилотники атаковали оптовый рынок в Луганске

Пасечник: беспилотники ВСУ атаковали оптовый рынок "Околица" в Луганске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские беспилотники атаковали оптовый продуктовый рынок в Луганской Народной Республике.
  • Повреждены гражданские грузовики.
  • ВСУ также ударили по территории производственного комплекса в Первомайске и автомобильным стоянкам в Брянке и Рубежном, а также по гражданской инфраструктуре в нескольких муниципальных округах.
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали оптовый продуктовый рынок в Луганской Народной Республике, никто не пострадал, сообщает глава региона Леонид Пасечник.
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Луганске украинские БПЛА атаковали территорию оптового продуктового рынка "Околица", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
По его словам, были повреждены гражданские грузовики, никто не пострадал. Пасечник уточнил, что ВСУ также ударили по территории производственного комплекса в Первомайске и автомобильным стоянкам с легковыми машинами в Брянке и Рубежном.
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"Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Станично-Луганском, Новоайдарском и Свердловском муниципальных округах… Вражеский беспилотник в Лисичанске ударил вблизи девятиэтажки, чудом никто не пострадал. Повреждено остекление дома и несколько легковых автомобилей", - дополнил Пасечник.
Глава региона уточнил, что последствия ударов ВСУ фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР, все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий, местные власти оказывают помощь и поддержку.
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