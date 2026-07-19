Украинские беспилотники атаковали оптовый рынок в Луганске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские беспилотники атаковали оптовый продуктовый рынок в Луганской Народной Республике.
- Повреждены гражданские грузовики.
- ВСУ также ударили по территории производственного комплекса в Первомайске и автомобильным стоянкам в Брянке и Рубежном, а также по гражданской инфраструктуре в нескольких муниципальных округах.
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали оптовый продуктовый рынок в Луганской Народной Республике, никто не пострадал, сообщает глава региона Леонид Пасечник.
По его словам, были повреждены гражданские грузовики, никто не пострадал. Пасечник уточнил, что ВСУ также ударили по территории производственного комплекса в Первомайске и автомобильным стоянкам с легковыми машинами в Брянке и Рубежном.
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"Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Станично-Луганском, Новоайдарском и Свердловском муниципальных округах… Вражеский беспилотник в Лисичанске ударил вблизи девятиэтажки, чудом никто не пострадал. Повреждено остекление дома и несколько легковых автомобилей", - дополнил Пасечник.
Глава региона уточнил, что последствия ударов ВСУ фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР, все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий, местные власти оказывают помощь и поддержку.
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