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В ЛНР один человек погиб, трое пострадали из-за атак БПЛА за сутки - РИА Новости, 19.07.2026
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12:55 19.07.2026 (обновлено: 13:02 19.07.2026)
В ЛНР один человек погиб, трое пострадали из-за атак БПЛА за сутки

Пасечник: в ЛНР один человек погиб и 3 пострадали из-за атак БПЛА ВСУ за сутки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР за сутки один человек погиб и трое ранены в результате атак украинских беспилотников.
  • Украинские БПЛА ударили по легковой машине в Троицком муниципальном округе и по жилому сектору в Кременной.
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое ранены в ЛНР за сутки в при атаках украинских беспилотников, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"Украинский БПЛА ударил по легковой машине семейной пары в Троицком муниципальном округе. Ранения получил 64-летний мужчина. К несчастью, его жена погибла от полученных травм", - сообщил Пасечник.
По данным главы региона, также ВСУ атаковали жилой сектор в Кременной.
"Пострадала 69-летняя женщина, которая находилась во дворе своего дома. Вместе с этим ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли удар вблизи магазина, где ранения получил 70-летний мужчина", - сообщил Пасечник.
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