В ЛНР один человек погиб, трое пострадали из-за атак БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР за сутки один человек погиб и трое ранены в результате атак украинских беспилотников.
- Украинские БПЛА ударили по легковой машине в Троицком муниципальном округе и по жилому сектору в Кременной.
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое ранены в ЛНР за сутки в при атаках украинских беспилотников, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"Украинский БПЛА ударил по легковой машине семейной пары в Троицком муниципальном округе. Ранения получил 64-летний мужчина. К несчастью, его жена погибла от полученных травм", - сообщил Пасечник.
По данным главы региона, также ВСУ атаковали жилой сектор в Кременной.
"Пострадала 69-летняя женщина, которая находилась во дворе своего дома. Вместе с этим ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли удар вблизи магазина, где ранения получил 70-летний мужчина", - сообщил Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18