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Глава "Росатома" рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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13:17 19.07.2026 (обновлено: 13:38 19.07.2026)
Глава "Росатома" рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ

Лихачев рассказал, что будет болеть за сборную Аргентины в финале ЧМ

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что будет болеть за сборную Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу.
  • По его словам, сборная Аргентины — сбалансированная команда и яркий представитель латиноамериканского футбола.
  • Глава "Росатома" считает Лионеля Месси "звездой" номер один текущего чемпионата мира.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал, что будет болеть за сборную Аргентины в предстоящем финальном матче чемпионата мира по футболу, и особо выделил лидерскую роль капитана аргентинской сборной Лионеля Месси.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля. В решающем матче мирового первенства встретятся сборные Испании и Аргентины, которые в полуфиналах обыграли команды Франции (2:0) и Англии (2:1) соответственно.
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"Секрета никакого нет. Я последние несколько десятилетий прочно и небезуспешно болею за сборную Аргентины, потому что команда сбалансированная, на мой взгляд, потому что они - очень яркий представитель латиноамериканского футбола", - сказал Лихачев в комментарии корпоративному изданию "Страна Росатом".
По словам Лихачева, очень важно, что у сборной Аргентины есть такой достойный лидер, как Месси.
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"Как бы ни критиковали Месси, он в моем понимании "звезда" номер один текущего чемпионата мира, и человек в шаге от категории "бессмертной", - отметил глава "Росатома".
Сейчас никто не знает результата финального матча и кто забьет в нем голы, добавил Лихачев.
"Но я думаю, что все согласятся с тем, что Месси пойдет вперед и будет до последней секунды биться, будет вести свою команду за собой, и команда будет идти за ним. Вот это очень важно", - подчеркнул Лихачев.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале турнира 2022 года в Катаре южноамериканцы обыграли команду Франции (3:3, 4:2 - по пенальти). Сборная Аргентины также выигрывала чемпионаты мира по футболу в 1978 и 1986 годах.
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