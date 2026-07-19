Глава "Росатома" рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что будет болеть за сборную Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу.

По его словам, сборная Аргентины — сбалансированная команда и яркий представитель латиноамериканского футбола.

Глава "Росатома" считает Лионеля Месси "звездой" номер один текущего чемпионата мира.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал, что будет болеть за сборную Аргентины в предстоящем финальном матче чемпионата мира по футболу, и особо выделил лидерскую роль капитана аргентинской сборной Лионеля Месси.

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля. В решающем матче мирового первенства встретятся сборные Испании Аргентины , которые в полуфиналах обыграли команды Франции (2:0) и Англии (2:1) соответственно.

"Секрета никакого нет. Я последние несколько десятилетий прочно и небезуспешно болею за сборную Аргентины, потому что команда сбалансированная, на мой взгляд, потому что они - очень яркий представитель латиноамериканского футбола", - сказал Лихачев в комментарии корпоративному изданию "Страна Росатом".

По словам Лихачева, очень важно, что у сборной Аргентины есть такой достойный лидер, как Месси.

« "Как бы ни критиковали Месси, он в моем понимании "звезда" номер один текущего чемпионата мира, и человек в шаге от категории "бессмертной", - отметил глава "Росатома".

Сейчас никто не знает результата финального матча и кто забьет в нем голы, добавил Лихачев.

"Но я думаю, что все согласятся с тем, что Месси пойдет вперед и будет до последней секунды биться, будет вести свою команду за собой, и команда будет идти за ним. Вот это очень важно", - подчеркнул Лихачев.