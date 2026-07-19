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С Ладожского озера эвакуируют 12 человек, которых на лодках унесло ветром - РИА Новости, 19.07.2026
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22:55 19.07.2026 (обновлено: 22:59 19.07.2026)
С Ладожского озера эвакуируют 12 человек, которых на лодках унесло ветром

Спасатели эвакуируют 12 человек с Ладожского озера под Приозерском

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера
 Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / МЧС РФ
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Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска и из-за сильного ветра была вынесена в акваторию Ладожского озера.
  • Спасатели эвакуируют 12 человек, троих детей уже доставили в поселок Березово, еще двоих, включая одного ребенка, эвакуировали в Приозерск, семь человек находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари; продолжаются поиски двух взрослых.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуируют 12 человек, в том числе детей, после того, как группу на лодках сильным ветром вынесло в акваторию Ладожского озера в Ленинградской области, продолжаются поиски двух взрослых, сообщает ГУ МЧС России по области.
"Группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
По данным МЧС, троих детей уже доставили в поселок Березово, еще двух человек, включая одного ребенка, эвакуировали в Приозерск. Семь человек, в том числе один ребенок, находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари и ожидают эвакуации.
Для оказания помощи привлечены спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области и добровольцы. Поиски двух взрослых продолжаются.
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ПроисшествияЛенинградская областьПриозерскЛадожское озероМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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