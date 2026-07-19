С Ладожского озера эвакуируют 12 человек, которых на лодках унесло ветром

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуируют 12 человек, в том числе детей, после того, как группу на лодках сильным ветром вынесло в акваторию Ладожского озера в Ленинградской области, продолжаются поиски двух взрослых, сообщает ГУ МЧС России по области.