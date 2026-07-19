Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артемий Лебедев заявил, что после отказа клуба "Родина" от логотипа его студии многие люди узнали о существовании этого футбольного клуба.
- В мае "Родина" впервые пробилась в Российскую премьер-лигу.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что благодаря отказу московской "Родины" от дизайна авторства его студии многие узнали о существовании такого футбольного клуба.
"После того как клуб "Родина" отказался от нашего логотипа и многих других работ, которые мы сделали, много людей узнало, что клуб "Родина" существует", - сказал Лебедев на синей дорожке VK Fest.
В мае "Родина", основанная в 2015 году российским предпринимателем Сергеем Ломакиным, впервые пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ).