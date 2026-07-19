Лебедев заявил, что после отказа "Родины" от логотипа люди узнали о клубе

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что благодаря отказу московской "Родины" от дизайна авторства его студии многие узнали о существовании такого футбольного клуба.

"После того как клуб "Родина" отказался от нашего логотипа и многих других работ, которые мы сделали, много людей узнало, что клуб "Родина" существует", - сказал Лебедев на синей дорожке VK Fest.