Рейтинг@Mail.ru
Лебедев заявил, что после отказа "Родины" от логотипа люди узнали о клубе - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:29 19.07.2026
Лебедев заявил, что после отказа "Родины" от логотипа люди узнали о клубе

Лебедев: после отказа "Родины" от логотипа люди узнали о существовании клуба

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАртемий Лебедев
Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Артемий Лебедев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артемий Лебедев заявил, что после отказа клуба "Родина" от логотипа его студии многие люди узнали о существовании этого футбольного клуба.
  • В мае "Родина" впервые пробилась в Российскую премьер-лигу.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что благодаря отказу московской "Родины" от дизайна авторства его студии многие узнали о существовании такого футбольного клуба.
Ранее "Родина" отказалась от нового логотипа, разработанного студией Лебедева.
"После того как клуб "Родина" отказался от нашего логотипа и многих других работ, которые мы сделали, много людей узнало, что клуб "Родина" существует", - сказал Лебедев на синей дорожке VK Fest.
В мае "Родина", основанная в 2015 году российским предпринимателем Сергеем Ломакиным, впервые пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Жена Сафонова никогда не использует фразу "Сафонов, оплатить!"
Вчера, 18:21
 
ФутболСпортАртемий ЛебедевРодина (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Л. Дардери
    66
    43
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Енисей
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    КАМАЗ
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Текстильщик
    Уфа
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шинник
    Ленинградец
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    ФK Челябинск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Кострома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Волга Ульяновск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Нефтехимик
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Англия
    4
    6
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала