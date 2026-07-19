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Погрузку нефти на терминале КТК в Черном море остановили после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2026
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10:22 19.07.2026 (обновлено: 11:43 19.07.2026)
Погрузку нефти на терминале КТК в Черном море остановили после атаки БПЛА

КТК остановила погрузку нефти на терминале в Черном море после атаки БПЛА

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море остановлена после атаки БПЛА.
  • Два танкера на нефтетерминале КТК подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море остановлена после атаки БПЛА, сообщила компания.
Два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА, сообщила компания.
"Погрузка нефти остановлена", - говорится в сообщении КТК.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2025 году составил около 70,5 миллиона тонн нефти, при этом более 75% этого объема пришлось на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых "Тенгизшевройл" (Chevron), ExxonMobil, "КазМунайГаз", Eni, Shell.
Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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