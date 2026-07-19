Том Круз выступил с вдохновляющей речью перед финалом ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский актер Том Круз обратился к зрителям перед финалом чемпионата мира по футболу.
- Он назвал футбол объединяющей людей силой.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Американский актер Том Круз обратился к зрителям перед финалом чемпионата мира по футболу, назвав футбол объединяющей людей силой.
"Футбол - это язык, на котором говорят без слов, сила, объединяющая людей, превращающая незнакомцев в друзей и напоминающая нам о том, что у всех нас есть общего", - сказал Круз.
По его словам, за более чем 30 дней 48 сборных пересекли океаны, границы и культуры, показав, почему футбол принадлежит всему миру.
Финал между Испанией и Аргентиной проходит в воскресенье в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси. Круз стал одним из специальных гостей церемонии закрытия турнира.