Том Круз выступил с вдохновляющей речью перед финалом ЧМ

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Американский актер Том Круз обратился к зрителям перед финалом чемпионата мира по футболу, назвав футбол объединяющей людей силой.

По его словам, за более чем 30 дней 48 сборных пересекли океаны, границы и культуры, показав, почему футбол принадлежит всему миру.