Футболисты "Краснодара" сыграли вничью с "Балтикой" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в товарищеском матче.
- В составе «Краснодара» мяч забил Хуан Боселли, у «Балтики» отличился Чинонсо Оффор.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в товарищеском матче.
Товарищеские матчи. Клубы
19 июля 2026 • начало в 18:00
Завершен
11’ • Хуан Боселли
90’ • Ннамди Чинонсо Оффор
Встреча прошла в Краснодаре в формате четырех таймов по 35 минут. В составе хозяев мяч забил Хуан Боселли (5-я минута). У "Балтики" отличился Чинонсо Оффор (115).
В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Балтика" 24 июля сыграет в гостях с московским ЦСКА, двумя днями позднее "Краснодар" примет казанский "Рубин".