Краткий пересказ от РИА ИИ Немец Юрген Клопп заявил, что Немецкий футбольный союз (DFB) в ближайшие дни объявит о его назначении на пост главного тренера сборной Германии по футболу.

Сборная Германии покинула чемпионат мира после поражения от команды Парагвая, а DFB расторг контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманом и начал переговоры с Клоппом.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Немец Юрген Клопп заявил, что в ближайшие дни Немецкий футбольный союз (DFB) объявит о его назначении на пост главного тренера сборной Германии по футболу.

Сборная Германии уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 - по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, и покинула турнир. Позднее DFB расторг контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманом и начал переговоры с Клоппом.

"Мы уже близки к тому, чтобы сделать официальное заявление. В идеале это произойдет в ближайшие несколько дней", - приводит слова Клоппа Фабрицио Романо в соцсети Х.

Ранее СМИ сообщали, что контракт Клоппа со сборной Германии будет рассчитан до 2030 года.