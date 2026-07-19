Клопп рассказал, когда возглавит сборную Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немец Юрген Клопп заявил, что Немецкий футбольный союз (DFB) в ближайшие дни объявит о его назначении на пост главного тренера сборной Германии по футболу.
- Сборная Германии покинула чемпионат мира после поражения от команды Парагвая, а DFB расторг контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманом и начал переговоры с Клоппом.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Немец Юрген Клопп заявил, что в ближайшие дни Немецкий футбольный союз (DFB) объявит о его назначении на пост главного тренера сборной Германии по футболу.
Сборная Германии уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 - по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, и покинула турнир. Позднее DFB расторг контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманом и начал переговоры с Клоппом.
"Мы уже близки к тому, чтобы сделать официальное заявление. В идеале это произойдет в ближайшие несколько дней", - приводит слова Клоппа Фабрицио Романо в соцсети Х.
Ранее СМИ сообщали, что контракт Клоппа со сборной Германии будет рассчитан до 2030 года.
Клоппу 59 лет. С 2015 по 2024 год немец работал с "Ливерпулем". При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, дважды Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие "Боруссию" (Дортмунд) и "Майнц". С января 2025 года Клопп занимает должность главы футбольного направления компании "Ред Булл".
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