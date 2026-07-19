"Чикаго" сделал Бедарда одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Коннор Бедард подписал новый пятилетний контракт с «Чикаго Блэкхокс».
- Бедард получил травму на тренировке в начале июля и пропустит начало нового сезона НХЛ из-за операции на плече, восстановление займет четыре месяца.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нападающий Коннор Бедард подписал новый пятилетний контракт с "Чикаго Блэкхокс", сообщается в аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
По новому контракту форвард будет зарабатывать 15 миллионов долларов в среднем за сезон.
В начале июля Бедард получил травму на тренировке. Канадец успешно перенес операцию на плече и пропустит начало нового сезона НХЛ. Восстановление займет четыре месяца.
Бедарду 21 год, он был выбран "Чикаго" под общим первым номером на драфте 2023 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 75 очков (30 голов + 45 передач). Всего на его счету 203 очка (75+128) в 219 матчах.