Испанец стал победителем международных соревнований по хайдайвингу в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанец Карлос Химено стал победителем международных соревнований по хайдайвингу в Москве.
- Серебро завоевал мексиканец Мигель Гарсия, бронзу — его соотечественник Йолотль Мартинес.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Испанец Карлос Химено стал победителем международных соревнований по хайдайвингу, которые прошли на территории парковки парка "Музеон" в Москве.
Спортсмены совершали прыжки с 27-метровой вышки. Серебро завоевал мексиканец Мигель Гарсия, бронзу - его соотечественник Йолотль Мартинес.
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25 июля 2025, 10:53