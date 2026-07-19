Минэнерго Казахстана сообщило о приостановке погрузки нефти на КТК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена после атаки на два танкера.
- Во время атаки на судах возник пожар, который был оперативно потушен, пострадавших нет, выносные причальные устройства не повреждены, попадания нефти в акваторию не допущено.
- Минэнерго Казахстана заявило, что силовое воздействие на объекты международной энергетической инфраструктуры создает риски для глобальной энергетической безопасности.
АСТАНА, 19 июл - РИА Новости. Погрузка нефти, добытой в Казахстане, приостановлена на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщило министерство энергетики республики.
В минэнерго Казахстана сообщили, что в воскресенье во время проведения погрузочных операций на морском терминале КТК два танкера Asia и Nissos Ios подверглись атаке с применением беспилотных летательных аппаратов, данные суда осуществляли погрузку нефти, добытой в Казахстане, на борту танкеров находились интернациональные экипажи.
"На данный момент погрузка нефти на терминале приостановлена до завершения оценки последствий инцидента", - заявили в министерстве энергетики Казахстана.
В ведомстве отметили, что в результате атаки на судах возник пожар, который был оперативно потушен силами экипажей, пострадавших нет, выносные причальные устройства ВПУ-1 и ВПУ-3 повреждений не получили, попадания нефти в акваторию не допущено.
В минэнерго Казахстана заявили, что любое силовое воздействие на объекты международной энергетической инфраструктуры создает риски для глобальной энергетической безопасности, нарушает механизмы бесперебойной международной торговли энергетическими ресурсами и наносит существенный ущерб экономическим интересам участников проекта.