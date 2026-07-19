Минэнерго Казахстана сообщило о приостановке погрузки нефти на КТК

"На данный момент погрузка нефти на терминале приостановлена до завершения оценки последствий инцидента", - заявили в министерстве энергетики Казахстана.

В ведомстве отметили, что в результате атаки на судах возник пожар, который был оперативно потушен силами экипажей, пострадавших нет, выносные причальные устройства ВПУ-1 и ВПУ-3 повреждений не получили, попадания нефти в акваторию не допущено.